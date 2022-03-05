فيسبوك يُدشن حملة لحذف صفحات “الاعجاب التلقائي” المستنسخة

2022/03/05 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مركز الإعلام الرقمي (DMC)، اليوم السبت، قيام فيسبوك بتدشين حملة ضد الصفحات المستنسخة غير القانونية التي ظهرت في الاسابيع الماضية، وتسببت بملايين “الاعجابات التلقائية” والعشوائية للمستخدمين، كما رصدها فريق المركز.

وقال المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملايين المستخدمين في العراق ودول العالم اشتكوا من ظهور صفحات يظهر أنهم قاموا بالاعجاب بها من دون أن يعرفوها وربما شاهدوها لاول مرة".

وأضاف، أن "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باستغلال خاصية دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال تنفيذ عملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات".

وكان مركز الإعلام الرقمي DMC قد نبه في بيانٍ نشره الجمعة 25 شباط 2022، بخصوص هذه المشكلة، مطالبًا شركة فيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع أي إمكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضًا.

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