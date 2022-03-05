الصين تحظر عرض مباريات الدوري الإنجليزي

2022/03/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قررت الصين حظر عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على الشبكات الصينية في نهاية هذا الأسبوع بسبب مظاهر التضامن مع أوكرانيا المخطط لها، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.تحت شعار "كرة القدم تقف معاً"، سيرتدي قادة الأندية شارات بألوان أوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع وستكون هناك "لحظة من التأمل والتضامن" قبل انطلاق المباراة وستظهر إشارات التضامن في قنوات البث الدولية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أبلغ الشريك الصيني للدوري، شبكة IQIYI Sports، أنها لن تبث المباريات في البلاد نتيجة لذلك.يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحظر فيها الشبكات الصينية بث الدوري الإنجليزي الممتاز إذ سُحبت عام 2019، مباراة يشارك فيها نادي أرسنال من الجداول بعد أن انتقد قائد النادي آنذاك، مسعود أوزيل، معاملة الصين لمسلمي الأويغور.

وفي عام 2020، ذكر موقع Bloomberg الأمريكي أيضاً أنَّ هيئة التلفزيون الصيني المركزي، CCTV، خفضت ترتيب مباريات الدرجة الأولى الإنجليزية إلى قنوات أقل شعبية بعد قرار حكومة المملكة المتحدة بحظر شركة Huawei الصينية من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.



ومن المفهوم أنَّ CCTV لم تجدد صفقة بث تلفزيوني أرضي مع الدوري الممتاز في الفترة الحالية.ووافقت شبكة IQIYI Sports على صفقة لمدة ثلاث سنوات للحصول على حقوق الدوري الممتاز الحصرية، بعد تعثر شبكة PPTV التايلاندية عن أداء التزاماتها مع البريميرليغ خلال وباء "كوفيد-19".



وعلى الرغم من عدم الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أنه يعتقد أنها أقل بكثير من تلك المتفق عليها مع PPTV.كما أكد الرئيس التنفيذي للبريميرليغ، ريتشارد ماسترز، يوم الخميس 3 مارس/آذار، أنه يعيد تقييم عقود البث في روسيا.



وقال "من الواضح أنها قيد المراجعة.



أود أن يرى الشعب الروسي قوة المشاعر الناجمة عمّا يحدث.



وسننظر عن كثب في إعادة التعليق والإنهاء".

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