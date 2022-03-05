بعد لقاء مع كتلة الصدر.. وزير الكهرباء يصدر توجيها يخص مناطق شمالي بغداد

2022/03/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر المكلف بمهام وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم السبت، توجيها يخص مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إستقبل كريم، في مكتبه بمقر الوزارة، وفداً من الكتلة الصدرية، واستعرض معهم واقع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، والتطرق إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي".

وبينت أن "اللقاء تناول مناقشة ملف الطاقة الكهربائية في قضاء الحسينية، من خلال مد الشبكة الكهربائية لمحلات(203، 204، 206، 208)، الى جانب مناقشة مد الشبكة الكهربائية للجزئين الاول والثالث من منطقة اللقمانيات ومنطقة النفط وجزء من منطقة الحرس، كما تم التباحث حول الاستعدادات الجارية لأستقبال صيف عام 2022، ومضاعفة الجهود من اجل زيادة ساعات التجهيز وتخفيف من معاناة المواطنين".

وأكد كريم أن "الوزارة ماضية بمشاريعها التطويرية للمحطات التوليدية وخطوط النقل وشبكات التوزيع في جميع محافظات العراق استعداداً لفصل الصيف المقبل، الان ان هناك عدد من المعوقات التي تواجه عملها منها قلة التخصيصات المالية، واليوم ملاكات الوزارة المتقدمة تبذل جهودها من اجل انجاز اعمال الصيانة لجميع المفاصل بامكانياتها الذاتية المتوفرة"، واعزاً: "لمدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الضيف لاجراء الكشوفات اللازمة لمناطق شمال الرصافة بالسرعة القصوى تحسباً لفصل الصيف المقبل".

من جانبه اكد الوفد: "دعمهم اللامحدود لوزارة الكهرباء للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشيرين ان الكتلة الصدرية تتبنى ضمن مشروعها الإصلاحي إزالة كافة العقبات أمام الارتقاء بملف الكهرباء في العراق".

وأشار البيان إلى أنه "في ختام اللقاء قدم الوفد شكره وتقديره للوزير على حفاوة الاستقبال، مثنين على جهود ملاكات الوزارة المتقدمة"، منوهين أن "الكتلة ستبقى سنداً لوزارة الكهرباء في مجلس النواب للحصول على المستحقات المالية اللازمة وتتابع بعناية الخطة الوقودية وحاجة الكهرباء اليها بغية لتقديم افضل الخدمات للشعب العراقي".

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