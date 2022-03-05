فيسبوك يُدشن حملة لحذف خاصية أزعجت العراقيين

2022/03/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، قيام فيسبوك بتدشين حملة ضد الصفحات المستنسخة غير القانونية التي ظهرت في الاسابيع الماضية، وتسببت بملايين “الاعجابات التلقائية” والعشوائية للمستخدمين، كما رصدها فريق المركز .

وقال المركز في بيانٍ تلقته (بغداد اليوم) ان "ملايين المستخدمين في العراق ودول العالم اشتكوا من ظهور صفحات يظهر انهم قاموا بالاعجاب بها دون ان يعرفونها وربما شاهدوها لاول مرة".

وبين المركز ان "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باستغلال خاصية دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال تنفيذ عملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات".

هذا وكان مركز الإعلام الرقمي DMC قد نبه في بيانٍ نشره الجمعة الماضية، بخصوص هذه المشكلة، مطالبًا شركة فيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع أي إمكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضًا .

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