2022/03/05 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة وارث الدولية لمعالجة

الاورام عن تمديد دوام عياداتها

الاستشارية التخصصية لغاية الساعة

التاسعة ليلا، لفسح المجال امام المرضى

للاستفادة من خدماتها الطبية والتخفيف

عن كاهلهم.

وقال رئيس هيئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:مؤسسة وارث لعلاج السرطان تمدد دوام عياداتها الاستشارية الى التاسعة ليلا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:مؤسسة وارث لعلاج السرطان تمدد دوام عياداتها الاستشارية الى التاسعة ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).