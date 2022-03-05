الزراعة تشكو تأثر العراق بالحرب على اوكرانيا.. حراك يتعلق بالأمن الغذائي

2022/03/05 | 21:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب تسببت بقلة المعروض العالمي .

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