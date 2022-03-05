ملاكات الموانئ ترفع غوارق بحرية وقوازيق خشبية من ميناء المعقل التجاري

2022/03/05 | 21:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت ملاكات وزارة النقل في الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، عملية نوعية برفع غوارق بحرية وقوازيق خشبية من موقع رصيف رقم ( 3 ) الخشبي في ميناء المعقل التجاري.وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان انه “تنفذ ملاكات الموانئ في قسم الانقاذ البحري عمليات نوعية ذلك برفع الغوارق والمخلفات […]

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