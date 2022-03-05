حالُ العرب (13) ..طربٌ عند الآذان والصلاة - هاتف بشبوش

2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش حالُ العرب (13) ..طربٌ عند الآذان والصلاةكان في مكة مؤذناً يدعى ابنُ مليكة ، بينما يؤذن بأعلى صوته ، سمع المغني (الأخضر الجدي ) من دار العاص بن وائل يغني بكلماتٍ لقيس بن الملوح بحق ليلى التي يقول فيها : صغيرين نرعى البهْمَ ياليت أننا ....الى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهْمُتعلقتُ ليلى وهي ذاتُ ذؤابةٍ ........ولم يُبدِ للأترابِ من ثديها حجمُ فبعد ان سمع الغناء راح يطرب ، فبدلا من ......





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