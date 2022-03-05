2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة د.



جواد بشارة بؤس العالم يدحض فرضية وجود الله:الأمر الأهم في هذا السياق، ومع مرور الوقت، هو إنني أصبحت أكثر وعيًا بالكم الهائل من البؤس غير الضروري في العالم.



كان الإذعان الجوهري المتأصل في التركيز على العالم "الآخر" غير محتمل، بينما من الواضح أنه يمكن فعل الكثير لمنع المعاناة وتخفيفها الآن.



بدت التفسيرات والمبررات الفلسفية لهذه الحالة التي صادفتها لاحقًا مثيرة للشفقة مثل الحجج المؤيدة لوج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز الألوهية 6 - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغز الألوهية 6 - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).