8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (2) - تاج السر عثمان

2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 دراستنا لدور المرأة وارتباطها بالمجتمع لا تقتصر فقط علي حصاد الفكر النظري العام الذي درس الجذور التاريخية لقضية المرأة ، ولكن منهج الماركسية ، لابد أن يغوص بنا لمعرفة واقع وخصوصية تطور المرأة السودانية ، وذلك أن دراسة واقع المرأة السودانية وتطورها لاينفصل عن تطور المجتمع السوداني، لأن التقدم الاجتماعي يقاس بتقدم النساء ودرجة اسهامهن في تطور ورقي المجتمع، كما أن دراسة تطور المرأة السودانية ......





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