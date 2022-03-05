2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يقدّم مشروع قانون لدعم الطبقات الهشة وتحسين البطاقة التموينية توقع تخطّي أسعار النفط حاجز 185 دولاراً حال تعثّر الإمدادات الروسية بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري توقع خبراء ،وصول اسعار النفط عتبة 185 دولارا للبرميل الواحد نهاية العام الجاري حال استمرار تعطل الامدادات الروسية بعد التصعيد العسكري في اوكرانيا، في وقت قدم […]

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