2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يفتح مجدّداً باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وتأكيد استكمال الاستحقاقات الدستورية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي استقبل في منزله وفد الحزب برئاسة ميراني، وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يفتح مجدّداً باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يفتح مجدّداً باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).