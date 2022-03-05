2022/03/05 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيودلهي تثمّن موقف المرجع الأعلى من جريمة بيشاور السيستاني يطالب بحماية الأقليات الدينية بعد تفجير مسجد كوتشه رسالدار بغداد – رحيم الشمري دانت بغداد امس ،الهجوم الإرهابيّ على مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة.واعربت وزارة الخارجية في بيان تلقته (الزمان) امس عن (تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث […]

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