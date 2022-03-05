2022/03/05 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy M23 الجديد الذي سيطرح بأسعار منافسة.وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.5/77/8.4 ) ملم، ووزنه 198 غ.أما شاشته فأتت بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات هاتف Galaxy الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات هاتف Galaxy الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).