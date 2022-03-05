عبد اللهيان يرحب بتصريحات محمد بن سلمان

2022/03/05 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أعرب فيها عن ترحيب بلاده بالتطبيع مع إيران.وقال عبد اللهيان لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية إن قرار قطع العلاقات بين السعودية وإيران يعود إلى المملكة، مشيرا إلى أن بلاده كانت تسعى إلى تحسين هذه العلاقات.ولفت عبد […]

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