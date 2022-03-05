رمضان يطرق الأبواب والسوق العراقية بنيران الجشع.. من الجهات التي تتلاعب بالأسعار؟

2022/03/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية السابقة ندى شاكر جودت، اليوم السبت، على ضرورة اسراع الجهات الحكومية بفرض سيطرتها على السوق العراقي، لمنع أي تلاعب في أسعار المواد.

وقالت جودت، لـ(بغداد اليوم) انه "مع قرب شهر رمضان، اصبح أسعار البضائع من المواد الغذائية (نار)، كونها ارتفعت بشكل كبير، مع غياب تام لاي رقابة حكومية على الأسعار، رغم كل المطالبات البرلمانية والشعبية بهذا الصدد".

وبينت ان "هناك تجار جشعون ولهم حماية وغطاء من بعض الجهات والشخصيات السياسية، هم الذين يتلاعبون في السوق العراقي، دون أي رقابة، وغياب الرقابة الحكومية، سوف يدفع هؤلاء التجار الجشعين الى رفع الأسعار بشكل أكبر مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، لاسيما ان العوائل العراقية، تقدم على شراء المواد الغذائية، بشكل كبير".

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