توافق سياسي في بغداد على دعم اول مرحلة للتغيير في ديالى.. 6 دوائر حكومية

2022/03/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، عن توافق سياسي في بغداد على دعم اول مرحلة للتغيير في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الساعات الـ 72 الماضية شهدت حراك سياسي قادته قوى فائزة في انتخابات تشرين الثاني الماضي في ديالى من اجل التوافق على دعم اول مرحلة للتغيير والتي ستشمل مدراء 6 دوائر حكومية ممن مضى على وجودهم في مناصبهم اكثر من 4 سنوات او من عليه ملفات في النزاهة او قضايا اخرى".

وأضافت أن "الاسبوع المقبل ربما تبدأ اول أوامر التغيير لمدير دائرة خدمية ستعقبها أوامر اخرى".

وأكدت أن "تغيير مدراء الدوائر بات اولوية لقوى سياسية متنفذة خاصة وأن هناك انتقادات شعبية واسعة في ديالى لعدم اجراء اي تغيرات وبقاء المدراء في مناصبهم لسنوات طويلة بفعل السجالات السياسية".

وأشار الى أن "تغيير مدراء الدوائر مرتبط بتوافقات مبكرة جدا حول ملفات اخرى معقدة ومنها طبيعة حكومة ديالى القادمة خاصة مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتوقعات بأنها ستاتي بتغييرات مهمة وجوهرية بالاضافة الى قضايا وملفات اخرى".

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