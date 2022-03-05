2022/03/05 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، السبت، ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 20% خلال 72 ساعة في ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حمى لاسعار ضربت اغلب اسواق ديالى وخاصة بعقوبة لترفع اسعار المواد الغذائية الاساسية بنسبة 20% خلال 72 ساعة ما يعني اعباء اضافية على كاهل الاف الاسر”.واضاف، […]

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