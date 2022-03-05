2022/03/05 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يبدأ حملة ضد الصفحات المستنسخة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يبدأ حملة ضد الصفحات المستنسخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).