صندوق النقد: الحرب الروسية الأوكرانية سيكون تأثيرها خطير على الاقتصاد العالمي

2022/03/05 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن الحرب في أوكرانيا سيكون لها “تأثير خطير” على الاقتصاد العالمي.وأضاف الصندوق في بيان، نقلته /المعلومة/، ان الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل حتى الآن إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وأرسلت موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما تسببت في فرض عقوبات غير مسبوقة […]

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