إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي

2022/03/05 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت إيران، السبت، على لسان وزير خارجيتها بالتصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن علاقات الجوار بين الخصمين الإقليميين، معتبرا أنها تظهر "رغبة" الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية.

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