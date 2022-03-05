تونس تحبط هجوما إرهابيا وتعتقل امرأة ترتدي حزاما ناسفا

2022/03/05 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أن قوات الأمن أحبطت خطة لتنفيذ "هجوم إرهابي"، واعتقلت امرأة للاشتباه في أنها ضالعة في الخطة.وقالت الداخلية التونسية في بيان، إن المحققين يعتقدون أن المرأة خططت لخطف أطفال بعض أفراد قوات الأمن والجيش، في محاولة لإجبار السلطات على الإفراج عن أشخاص متهمين في هجمات إرهابية.كما يشتبه المحققون في أن المرأة كانت تخطط أيضا لمهاجمة منشأة أمنية باستخدام حزام ناسف، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

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