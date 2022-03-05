2022/03/05 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعاني البعض من حرقة فوق منطقة المعدة ربما تكون غير معلومة السبب في البداية وتثير مخاوف حول وجود مخاطر صحية، لكنها في الغالب تكون بسبب ارتجاع حمض المعدة المعروف بـ “الارتجاع المريئي”.ويطلق على ارتداد حمض المعدة إلى منطقة المريء وما يسببه من شعور بحرقة في منطقة الصدر “الارتجاع المعدي المريئي” ويكون له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية علاج حرقة الصدر الناتجة عن مشاكل المعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية علاج حرقة الصدر الناتجة عن مشاكل المعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).