2022/03/05 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو عن قيام عمال البلدية بحرق النفايات وسط احياء مندلي كبرى نواحي الحدود شرق ديالى اثار حالة امتعاض خاصة وانها تؤدي الى تلوث بيئي وضرر صحي بالغ للمرضى.

واعتبر أهالي مندلي ماحدث خطا فادح يجب التحقيق به ومنع تكراره والسعي لنقل النفايات خارج حدود المدن والقرى والتعامل معها وفق الاطار البيئي وليس الحرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..حرق النفايات وسط الاحياء الشعبية يثير امتعاض اهالي اقدم نواحي الحدود بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..حرق النفايات وسط الاحياء الشعبية يثير امتعاض اهالي اقدم نواحي الحدود بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).