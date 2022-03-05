الكشف عن حقيقة وجود مرشح احتياطي للحزب الديمقراطي لرئاسة العراق

2022/03/05 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب، مشعان الجبوري، اليوم السبت، عن حقيقة وجود مرشح احتياطي للحزب الديمقراطي لرئاسة العراق.

وقال مشعان في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم) إن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر احمد خالد بارزاني وزير الداخلية في اقليم كوردستان واحد الشخصيات القيادية الفاعلة والذكية في الحزب".

وبين أن "اي حديث عن مرشح للحزب احتياط او بديل ليس حقيقيا وافتراضات شخصية لا تستند الى حقائق".

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