السامرائي يبارك للحكيم تجديد الثقة

2022/03/05 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بارك القيادي في تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، لزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، تجديد الثقة له رئيساً للتيار.

وقال السامرائي في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "أتقدم بالتهنئة والتبريك لعمار الحكيم بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لتيار الحكمة الوطني".

وتالع: "اتمنى له التوفيق في قيادة التيار بحكمته المعهودة وخطابه المتسامح وسعيه الدائم للتوفيق بين فرقاء الفضاء الوطني".

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