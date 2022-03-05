سوني وهوندا تتعاونان لتطوير السيارات الكهربائية

2022/03/05 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت شركة سوني وشركة هوندا إنهما تتعاونان لتطوير وبيع السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، وقالتا إنهما منفتحتان على جلب شركاء آخرين.وقالت الشركات في بيان إنهما تشكلان مشروعًا مشتركًا هذا العام وتهدفان إلى البدء ببيع النموذج الأول في عام 2025.وتكون هوندا مسؤولة عن تصنيع النموذج الأول، بينما تطور سوني منصة خدمة التنقل، على […]

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