عقوبات كما

2022/03/05 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المشددة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا تعادل "إعلان حرب".

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