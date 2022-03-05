البحرية الهندية تجري تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ مجنح بمدى أكبر

2022/03/05 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجرت البحرية الهندية بنجاح، اليوم السبت، تجربة إطلاق لنسخة جديدة من صاروخ “براهموس” المجنح بمدى أبعد.وقالت الخدمة الصحفية للبحرية الهندية على صفحتها في تويتر: “تم بنجاح تأكيد قدرات الضربة الدقيقة بعيدة المدى للنسخة المحسنة من صاروخ براهموس.وأظهرت الإصابة الدقيقة مدى الاستعداد القتالي والقدرة على الطيران لهذه المنصات المتقدمة”.كما نشرت البحرية الهندية […]

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