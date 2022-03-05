صالح والسيد الحكيم يؤكدان أهمية حلحلة الأزمة السياسية

2022/03/05 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أهمية حلحلة الأزمة السياسية بإعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر.وذكر بيان لتيار الحكمة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "السيد عمار الحكيم استقبل مساء اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث هنأ الرئيس السيد الحكيم بنجاح أعمال المؤتمر العام الثاني للهيأة العامة لتيار الحكمة وتجديد إنتخاب السيد الحكيم رئيسا للتيار وانتخاب المكتب السياسي".واضاف البيان، "كما تداول الجانبان في تطورات المشهد السياسي، حيث تم التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأهمية حلحلة الأزمة السياسية الحالية بإعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر".وجدد السيد الحكيم ، بحسب البيان، موقفه من المرحلة القادمة بالحياد الإيجابي، مبينا أن "كتلة تيار الحكمة لن تشترك في الحكومة القادمة ولن تعارضها وستقف مع كل خطوة فيها تحقيق لتطلعات ألشعب العراقي".ودعا إلى معالجة الفساد بعيدا عن الإستهداف السياسي وتجفيف منابعه ومعالجة البيئة التي ينشط فيها.

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