احترام قرارات المحكمة الاتحادية هو الفيصل.. دولة القانون يعلن موقفه من السياسة المقبلة

2022/03/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم السبت، أن الإطار سيعمل على تمشية العملية السياسية، فلابد من الحوار معه لدفع العجلة سريعا واختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيسا للحكومة.

وقال الحمامي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة اختيار رئيس الجمهورية لم تحدد، وبعد جلسة البرلمان اليوم التي جرى خلالها فتح باب الترشيح من الممكن الاتفاق على موعد لعرض المرشح للتمرير".

وبين أنه "على الكتل ان تحسم هذا الملف لان الوضع العالمي والحرب بين روسيا واوكرانيا أثرت على العالم والعراق من ضمن هذه الدول".

وأوضح أنه "يجب ان نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونمضي سريعا بتشكيل الحكومة المقبلة لمواجهة التحديات والمضي بتمشية الموازنة وتنفيذ المشاريع".

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