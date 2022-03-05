بوتين يهدد من يشارك بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

2022/03/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخراً على موسكو "أشبه بإعلان حرب"، وإن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سيعتبرها الكرملين مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية ضد القوات الروسية. وقال بوتين في مؤتمر صحفي، إن كل شيء يمضي وفقاً لما هو مخطط له في أوكرانيا، مضيفاً أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها هناك.وأشار إلى أن هدف الهجوم الروسي هو "نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النزعة النازية بها"، قائلاً إن أوكرانيا يجب أن تكون في "وضع محايد". في هذا الصدد، قال بوتين إن "موسكو لم تستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية". تقدم روسي في أوكرانيا وحققت روسيا تقدماً ميدانياً، حيث سيطرت قواتها الجمعة، 4 مارس/آذار 2022، على محطة زابوروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في هجوم أثار الانزعاج في أنحاء العالم، وقالت واشنطن إنه يُنذر بكارثة، لكن مسؤولين قالوا في وقت لاحق إن المنشأة صارت آمنة.اندلع قتال في أماكن أخرى بأوكرانيا، حيث حاصرت القوات الروسية عدة مدن وقصفتها في الأسبوع الثاني من الهجوم.كذلك تجدَّد الهجوم على العاصمة كييف، مع وجود رتل روسي متوقف على طول الطريق منذ أيام، وسُمع دوي الانفجارات من وسط المدينة، بحسب وكالة رويترز.في الوقت نفسه، تتعرض مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب الشرقي للحصار والقصف، وقال رئيس بلدية المدينة، فاديم بويشينكو، أمس الجمعة، إنها أصبحت بلا ماء ولا وسائل تدفئة ولا كهرباء، وإن الطعام نفد بعد خمسة أيام من الهجوم، وأضاف: "نتعرض ببساطة للدمار".

كانت روسيا قد حققت أكبر تقدم لها في الجنوب، حيث استولت على أول مدينة أوكرانية كبيرة، وهي خيرسون، الأسبوع الماضي، وتفاقم القصف في الأيام الماضية بمدينتي خاركيف وتشرنيهيف بشمال شرقي البلاد.هذا ويفرّ المواطنون الأوكرانيون باتجاه الغرب، ويتزاحم الكثير منهم في لفيف، بالقرب من الحدود البولندية، وبحسب وكالة رويترز فإن هناك أكثر من مليون شخص يطلبون اللجوء في غرب أوكرانيا والدول المجاورة، منذ 24 فبراير/شباط 2022، عندما أمر بوتين بتنفيذ أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قوبلت بردود أفعال غاضبة بالعالم، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

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