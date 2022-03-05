2022/03/05 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الايرلندي في طهران في 14 شباط/فبراير 2022.© ا ف ب/AFP STR طهران (أ ف ب) – رحبت إيران السبت على لسان وزير خارجيتها بالتصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي بشأن علاقات الجوار بين الخصمين الاقليميين، معتبرا أنها تظهر “رغبة” الرياض باستئناف علاقاتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترى في تصريحات ولي العهد السعودي “رغبة” في إحياء العلاقات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترى في تصريحات ولي العهد السعودي “رغبة” في إحياء العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).