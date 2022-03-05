إيران توافق على الإجابة عن أسئلة

2022/03/05 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصدر بيان مشترك لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بعد ساعات من اجتماعهما في طهران.

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