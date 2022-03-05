من شمال إفريقيا منبعها.. منخفضات سريعة و

2022/03/05 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، تعرض العراق لمنخفضات سريعة و"متكررة" في هذه الأيام.

وقال عطية، عبر "الفيسبوك": "غزو متكرر وسريع للمنخفضات الخماسينية الحارة والجافة، الاول: يبدأ مساء الاحد ويستمر نهار الاثنين، والثاني: يبدأ ليل الثلاثاء ويستمر تاثيره يوم الاربعاء وهو اقوى من الاول برياح شديدة وغبار مثار".

وأضاف، أن "هذه المنخفضات منشأها شمال افريقيا وتعتبر منخفضات حارة وجافة في اغلب الاحيان وتسبب اثارة للغبار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل"، مردفا: "ربما قد بكرت في تأثيرها هذا الموسم لان تاثيرها المعتاد يكون بداية نيسان عادة او أواخر اذار".

وتابع عطية: "لماذا سميت بالمنخفضات الخماسينية؟، لأن تاثيرها يتكرر خمسون يوما في الفترة الممتدة من الاعتدال الربيعي 21 آذار/مارس من كل عام وحتى 10 أيار/مايو من كل عام"، مبينا: "معنى ذلك، أن هذا الاسبوع الطقس غير مستقر، وطقس مساء الاحد لغاية مساء الاثنين".

وأوضح أن حالة الطقس كالتالي:

1.



رياح جنوبية شرقية نشطة في مدن جنوب البلاد والوسط والفرات الاوسط والغربية مثيرة للغبار وموجات غبارية متوقعة في المناطق الصحراوية تطال المناطق الداخلية ايضا، ورياح شمالية خفيفة السرعة الى معتدلة في مدن الشمال، تتحول خلال ساعات نهار ومساء الاثنين الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

2.



زخات من الامطار الرعدية تتركز اغلبها في مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وربما شمال بغداد وشمال الانبار، تكون خفيفة الى معتدلة مع بعض الغزارة تطال السليمانية واجزاء من كركوك.

3.



تنتهي فرص الامطار ظهر الاثنين.

4.



ارتفاع بدرجات الحرارة فوق المعدل يستمر لغاية نهاية الاسبوع تنخفض بعدها قليلا .

وأكمل بالقول، أن "طقس يوم الثلاثاء، استقرار نسبي في الاجواء مع اجواء شبه غائمة، واستقرار الرياح شمالية غربية نشطه نهارا، بشكل مؤقت في اغلب المدن عدا الشمالية ، مع زخات امطار خفيفة تطال المناطق الجبلية من اربيل والسليمانية ودهوك".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء مساءً ، يبدأ تاثير المنخفض الثاني ويستمر يوم الاربعاء، وهو منخفض جاف وتاثيره يكون بنشاط الرياح السطحية وموجات غبار وعواصف في الوسط والجنوب والغربية وربما مدن الشمال ايضا ( شدة الغبار في مدن الوسط والغربية والفرات الاوسط هي الاعلى)، مــع زخات امطار محدودة في مدن اقليم كردستان ونينوى وكركوك وربما تشمل كل من ديالى وصلاح الدين، يهدأ نشاط الرياح يوم الخميس وتنخفض معها درجات الحرارة قليلا".

وحذر المتنبئ الجوي، من هذه الأمور:

1.



ينصح بعدم السفر برا وارتياد البحر يومي الاثنين والاربعاء والحذر لمرتادي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية الافقية.

2.



اخذ الاحتياطات لمرضئ الحساسية والربو .

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