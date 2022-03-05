طقس الاسبوع.. تقلبات جوية وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/03/05 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، عن الطقس الجوي لهذا الاسبوع، مشيرا الى انه يحمل موجات غبار مع فرص لهطول الامطار وارتفاع بدرجات الحرارة.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، ان “طقس مساء الاحد لغاية مساء الاثنين، سيكون هناك رياح جنوبية شرقية نشطة في مدن جنوب البلاد والوسط […]

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