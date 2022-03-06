بضع ساعات للمغادرة أو الموت في تشيرنيغوف المستهدفة بالقصف الروسي

2022/03/06 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيرنيغوف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – مع كل هبة ريح، تتطاير أجزاء من جدران وقطع أثاث وزجاج محطّم لترسو في أسفل ما تبقى من الأبراج في وسط تشيرنيغوف، بعدما دمرها قصف روسي الجمعة.يمشي سيرغي متعرجاً لتجنبها، وعيناه شاخصتان في الأرض، بينما تلتصق حقيبة طعامه بصدره، وكأنها درع.ويقول هذا الناجي مرتبكاً تماماً بسبب دوي […]

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