مشرعون أميركيون يعدون زيلينسكي بمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار

2022/03/06 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي السبت بصرف عشرة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، وجاء ذلك خلال محادثة افتراضية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي جدد من جانبه طلبه للحصول على طائرات سوفياتية الصنع.

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