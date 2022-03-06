2022/03/06 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1c6sfAZJH30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجع بعض العادات في البصرة وابرزها "النهوة العشائرية" | تقرير : أثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تراجع بعض العادات في البصرة وابرزها "النهوة العشائرية" | تقرير : أثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).