2022/03/06 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، ان ابواب الحوار مفتوحة امام الحزب الديمقراطي والاحزاب الاخرى.

وقال عضو الاتحاد غازي كاكائي، لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك اتفاقيات وتفاهمات قديمة بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وما يشهده الإقليم من وضع جيد هو نتيجة لتلك التفاهمات".

وأضاف انه "بعد 7 اشهر ستجرى الانتخابات في الإقليم لذلك فان الجلوس على طاولة الحوار هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحل الأمثل".

وأشار كاكائي إلى ان "الوضع في العراق غير مستقر سياسيًا واقتصاديا وأمنيا وتحتاج هذه المرحلة الى تكاتف الجميع وتوافق الاحزاب الستة الرئيسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل الحسم: الاتحاد يمد يده لغريمه الديمقراطي.. ما علاقة انتخابات كردستان؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل الحسم: الاتحاد يمد يده لغريمه الديمقراطي.. ما علاقة انتخابات كردستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).