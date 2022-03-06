2022/03/06 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، إن بلاده ترحب بـ"رغبة السعودية في بناء علاقات ثنائية، وذلك ردا ما صرح به مسؤول سعودي رفيع المستوى مؤخرا"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترد على تصريحات "مسؤول سعودي رفيع" بشأن موقفه من بناء علاقات مع طهران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترد على تصريحات "مسؤول سعودي رفيع" بشأن موقفه من بناء علاقات مع طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).