كييف تؤكد مقتل عضو في وفدها الأول من المفاوضات مع روسيا

2022/03/06 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مساء السبت مقتل عضو وفد البلاد في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا حول تسوية الأزمة بين البلدين في ظل العملية الروسية بأوكرانيا، دينيس كيرييف.وقالت الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان: "لقي 3 استخباراتيين من عناصر الإدارة العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية مصرعهم خلال تنفيذ عمليات خاصة، وهم أليكسي دولا، وفاليري تشيبينييف، ودينيس كيرييف".ولم تكشف الوزارة تفاصيل إضافية، لكنه سبق أن ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، ووسائل إعلام محلية أن كيرييف قتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف جهاز الأمن الأوكراني في كييف.وأوضحت المصادر المذكورة أن كيرييف، الذي كان بين أعضاء الوفد الأوكراني في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا والتي جرت يوم 28 فبراير في مقاطعة غوميل البيلاروسية، قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة القبض عليه على خلفية شبهة ارتكاب خيانة دولة.

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