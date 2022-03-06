سعر صرف الدولار.. تصريح يؤيد قرارات وزير المالية

2022/03/06 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف توزيع حصص التموين، والسلّات الغذائية، لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت سميسم في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الدفوعات التي قدّمها وزير المالية أمام البرلمان كانت صائبة فيما يتعلق بأوضاع البلاد، خلال السنة الماضية، وتأثير فيروس كورونا، وحالة الإغلاق العام على اقتصاد البلاد"، مشيرة إلى أن "الجهاز الإداري في وزارة المالية كان عليه التحرر من البيروقراطية، واتخاذ إجراءات جريئة قبل قرار رفع سعر صرف الدولار".

وتابعت، أنه "كان يجب تحصيل الموارد المالية من الضرائب، والجمارك، والسياحة، والزراعة، وبقية المجالات، لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة آثار رفع سعر صرف الدولار".

وبشأن الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها في حال بقي سعر الصرف على ما هو عليه، أكدت سميسم، أهمية "تعزيز بطاقة التموين، وتكثيف توزيع السلّات الغذائية، من قبل الجهات المختصة، لمساندة الشرائح المتضررة، من تلك الأزمة".

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