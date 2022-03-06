2022/03/06 | 00:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي : حتى لو قام الاطار التنسيقي بالطعن على اجراءات تصويت البرلمان لن يؤثر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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