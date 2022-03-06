سيد القمني مأثرة الرحيل إلى جبل التجلي - بدور زكي محمد

2022/03/06 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بدور_زكي_محمد سيد القمنيمأثرة الرحيل إلى جبل التجّلي/ الجزء الأولبدور زكي محمدكاتبة عراقيةلرحيل العلماء وقعٌ أشدُّ حين يكون نهاية لمسيرة طويلة في دروب الآلام، وحين تنضب الآمال، ويتعالى صوت السفهاء الشامتين بالغياب المحتّم على كل الناس، كلٌ حسب أسبابه.



ومع أن الدكتور سيد القمني لم يكن الوحيد في مصر في معاناته، فقد سبقه الراحلون الأجِّلاء فرج فودة، ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي، ونوال السعد ......





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