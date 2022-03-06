حرب أوكرانيا و كرد -ما بين حانة و مانة-! - آلان م نوري

2022/03/06 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب بالكردية و نشر في الصحافة الكردستانية.



رأيت ترجمته إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي بشأن الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا.



الأسبوع الماضي شهد اقتناع فلاديمير بوتين بأن مطالبه بتحييد و نزع سلاح أوكرانيا وفرض احترام التعددية القومية والثقافية على الدولة فيها، لم تجد آذانا صاغية.



بل أن العكس هو ما بدأ يحصل؛ فقد تم استغلال تهديد ......





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