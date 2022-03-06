كتاب صُنِع في الجحيم(14) - ناصر بن رجب

2022/03/06 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(قسم 1)عند وفاته في 21 فبراير 1677، كان سبينوزا يعيش في منزل على ضفّة قناة بافيليونسغرافت في لاهاي.



كان يسكن في غرفة في الطّابق الأوّل من عمارة يملكها الرسّام Hendrick van der Spyck.



ولكي يستطيع تسديد بعض ديون سبينوزا ويستعيد بعض مصاريفه، قرّر سبايك بيع بعضٍ من ثياب الفيلسوف، وأثاثه وأمتعته الشّخصيّة في ال ......





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