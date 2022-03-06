مسؤول أمريكي يوضح لـ CNN علاقة تواجد حاملة طائرات في بحر إيجة بالأزمة الأوكرانية

2022/03/06 | 01:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس هاري ترومان" موجودة في شمال بحر إيجة لتضمن استمرار حركة الطيران إذا تصاعدت التوترات في المنطقة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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