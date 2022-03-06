2022/03/06 | 01:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم، بمقتل صاحب كافتيريا اثر خطأ من منتسب في الشرطة بحي رحيم اوا في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا ، عن وجود هجوم مسلح في حقل الباصات بحي رحيم اوا بمحافظة كركوك ومقتل شخص كحصيلة اولية”.واضاف ان “الحقيقة هي ان شرطيا يفحص […]

ظهرت المقالة منتسب في الشرطة يقتل صاحب “كافتيريا” بالخطأ في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسب في الشرطة يقتل صاحب “كافتيريا” بالخطأ في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسب في الشرطة يقتل صاحب “كافتيريا” بالخطأ في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).