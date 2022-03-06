الإليزيه يوضح سبب تحدث ماكرون مع بينيت قبل لقائه ببوتين

2022/03/06 | 01:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه، السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل سفره إلى موسكو لإطلاع بينيت على محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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